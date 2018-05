RIETI - Vigili del fuoco in azione a Magliano Sabina, località Colle Pineto per una vettura che si è capovolta e dove viaggiavano due persone.



L'incidente anche a casua dell'asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge di queste ultime ore. Danni alla vetture, ma la momento le condizioni delle due persone a bordo non sembrano essere gravi.

