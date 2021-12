Carambola in autostrada, ferito conducente dell'auto

RIETI - Incidente stradale a Magliano Sabina lungo l'autostrada A1 nella tarda serata di ieri. Un veicolo si è ribaltato mentre procedeva in direzione sud. Una carambola che ha visto il conducente del veicolo perdere improvvisamente il controllo dell guida con il veicolo che ha urtato violentemente contro le barriere laterali per poi capovolgersi sulla carreggiata di percorrenza. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Immediati i soccorsi giunti tempestivamente sul posto anche per la gestione della viabilità per via della pericolosità e la velocità di percorrenza dei veicoli che sopraggiungevano in transito lungo l'autostrada. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale che ha effettuato rilievi ed accertamenti, personale del 118 e vigili del fuoco. Ferito lievemente il conducente del mezzo che non ha riportato gravi conseguenze.