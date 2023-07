Auto finisce nella scarpata, lievemente ferito il conducente

Lunedì 10 Luglio 2023, 08:17







RIETI - Schianto nella notte di sabato a Sant'Elia con un'autovettura finita pericolosamente fuori strada lungo una scarpata. Il sinistro, avvenuto in modalità autonoma, si è verificato in via Ville poco oltre il ristorante-pizzeria della zona. Per cause in fase di verifica e accertamento il conducente del veicolo è finito fuori dalla sede stradale senza riportare gravi conseguenze dal sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.