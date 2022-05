RIETI - Carambola tra autovetture, coinvolti tre veicoli. Incidente stradale lungo la Terminillese all'altezza del campo sportivo ex Scia, in prossimità dell'incrocio per la zona residenziale di Villette.

Probabilmente l'uscita o l'immissione di un'auto lungo via del Terminillo a causare la carambola tra le tre vetture. Il sinistro ha causato rallentamenti lungo l'arteria interessata.