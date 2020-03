RIETI - A Scandriglia autovettura finisce nella scarpata: ferita e soccorsa la conducente rimasta inizialmente bloccata all'interno del proprio veicolo e poi tratta in salvo. Momenti di paura per una donna che - per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Poggio Mirteto intervenuti immediatamente sul posto con un equipaggio - ha perso improvvisamente il controllo della guida uscendo fuori strada. Il veicolo è finito in una scarpata piuttosto scoscesa arrestando poi fortunatamente la sua corsa grazie alla presenza di un'alberatura. Il sinistro si è verificato in prossimità del cimitero comunale di Scandriglia. Al vaglio le cause del sinistro per valutare se dovute all'asfalto reso viscido dalla pioggia, una causa accidentale o un guasto meccanico del veicolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA