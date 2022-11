RIETI - Incidente stradale questo pomeriggio in via dei Lauri, a Rieti, poco prima delle 15. Due autovetture si sono scontrate, forse a causa del mancato rispetto di una precedenza. Uno dei veicoli è stato urtato e sbalzato sull'antistante marciapiede.

Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Da quanto appreso non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli occupanti.