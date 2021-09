Rieti, scontro tra auto in via Emilio Greco

Mercoledì 22 Settembre 2021, 22:17

RIETI - Ci sono feriti rimasti coinvolti a seguito del sinistro avvenuto all'altezza del "Mia bar" in via Emilio Greco. Da quanto appreso - ed ora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto - un Suv avrebbe imboccato la via contromano entrando in rotta di collisione frontale con un'autovettura che sopraggiungeva in quel momento. Al vaglio le responsabilità del sinistro all'esito dei rilievi fotografici e metrici effettuati sul posto.

Nel luogo dell'incidente anche un equipaggio medico-sanitario del 118. Rallentamenti per la viabilità durante il tempo necessario per le operazioni di soccorso.