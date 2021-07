Rieti, incidente in città: violento scontro tra due auto

Martedì 13 Luglio 2021, 18:21

RIETI - Incidente tra due auto tra via Porrara e via Angelo Maria Ricci, a Rieti, nei pressi del passaggio a livello di questa ultima strada.

Lo scontro è avvenuto tra una Mercedes e una Hyundai: l'impatto è stato violento e un'auto ha colpito anche un palo della luce. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i sanitari del 118 e polizia municipale. All'interno della Hyundai presenti tre giovani.

Dinamica da definire: possibile che una delle auto possa non aver rispettato la precedenza. I sanitari hanno soccorso i feriti, per fortuna sembra in modo non grave. Disagi per la circolazione circostante.