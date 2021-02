Rieti, incidente in viale Morroni: due le auto coinvolte

RIETI - Incidente stradale in viale Morroni. Per cause ancora da accertare il conducente di un'autovettura ha perso il controllo della guida del proprio veicolo per poi finire contro il marciapiede sottostante la vecchia cinta muraria.

L'impatto ha successivamente sbalzato il mezzo che è carambolato contro una Smart colpendola lateralmente. Traffico temporaneamente bloccato e disagi per la viabilità. Non avrebbero avuto gravi conseguenze i due occupanti coinvolti. Sul posto stanno intervenendo soccorritori e forze dell'ordine.

