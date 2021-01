Rieti, incidente fra tre auto di cui una in sosta

RIETI - Incidente stradale in tarda serata lungo la centrale via dei Gerani nel quartiere di Città Giardino. Tre le autovetture coinvolte di cui una in sosta. Sulla dinamica incidentale che ha visto l'iniziale impatto tra una Smart e una Lancia Y, stanno effettuando rilievi ed accertamenti gli agenti della Polizia municipale del Comune intervenuti sul posto con un equipaggio. Da quanto risulta i conducenti coinvolti non hanno riportato conseguenze. Lo scontro tra i due veicoli ha portato un mezzo ad impattare contro un'auto parcheggiata sul lato sinistro della strada. La temporanea chiusura della via per le operazioni di rimozione non ha causato disagi per via dell'orario prossimo alle 22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA