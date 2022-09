Rieti, incidente sulla Salaria: una donna finisce fuori strada con l'auto

RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti, nel pomeriggio odierno, in soccorso di una donna a seguito di incidente stradale avvenuto lungo la via Salaria per Roma all'altezza del chilometro +42,300.

La conducente è finita fuori dalla carreggiata di pertinenza mentre procedeva in direzione Roma. Le avverse condizioni meteo, la presenza di un tratto curvilineo e la consistente pressione veicolare sulla Consolare al momento del sinistro, hanno reso ad alto rischio la viabilità e la sicurezza dei transiti nel tratto di strada interessato. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco sabini hanno provveduto all'immediata messa in sicurezza del luogo e del veicolo mentre il personale sanitario del 118 operava per quanto di propria competenza. La gestione ed il coordinamento della viabilità, con il supporto di carabinieri e polizia stradale, ha permesso successivamente di ripristinare in sicurezza la viabilità.