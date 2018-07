RIETI - Incidenti nella notte appena trascorsa a Rieti e in provincia. Intorno all’una e trenta in via Salaria per L’Aquila all’altezza della stazione di servizio Q8 la Lancia Y in cui viaggiava una coppia di nigeriani residenti a L’Aquila ha improvvisamente perso aderenza, forse per una distrazione o un colpo di sonno, salendo sul marciapiede per poi schiantarsi contro lo spigolo di un muretto e finire la corsa poco più avanti. Illeso il nigeriano e la compagna che era al volante, I.C. di 42 anni. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco.



Più tardi, poco dopo le 2,30 lungo la strada provinciale Mirtense, nelle vicinanze dell’abitato di Frasso Sabino una giovane 32enne cittadina spagnola (C.F.) in un tratto di strada leggermente curvilineo ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo, una Seat Ibiza, centrando in pieno un albero. La conducente è uscita fortunatamente illesa dal violento impatto contro l’alberatura. Sono intervenuti sul luogo del sinistro un’ambulanza del 118, i carabinieri per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco di Poggio Mirteto.

