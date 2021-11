RIETI - Incidente a Quattro Strade, con un'auto che è finita fuori strada, ribaltandosi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Torretta, a Quattro Strade, in direzione di Cantalice. Da accertare le cause che hanno provocato l'incidente. Nessuno, dalle prime informazioni, avrebbe riportato ferite di rilievo.