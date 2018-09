RIETI - Auto si ribalta a ridosso del centro di Rieti.



Il personale dei vigili del fuoco comando di Rieti è intervenuto, intorno alle 21.30 in via degli Elci per il ribaltamento di una autovettura, una Renault Clio.

Illesa la donna che guidava il veicolo.



Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:36



