Rieti, incidente tra due auto sulla Tancia

RIETI - Incidente stradale nella mattinata lungo la strada provinciale 46 Tancia in prossimità della località Canera. Due le autovetture coinvolte nel sinistro di cui una, dopo aver perso aderenza con la sede stradale si è intraversata per poi ribaltarsi. Lievi conseguenze per entrambi i conducenti dei veicoli. Sul posto personale medico del 118, carabinieri e polizia stradale. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine – in attesa dei riscontri metrici e fotografici - le cause all’origine dell’incidente