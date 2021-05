Rieti, perde il controllo dell'auto che finisce contro un palo

RIETI - Perde il controllo della guida e si schianta contro un palo della pubblica illuminazione nel quartiere di Campoloniano. Se la sono cavata con ferite ed escoriazioni tre giovani stranieri ma poteva andare decisamente peggio per i tre - tutti di nazionalità nordafricana - che, poco prima delle 18, hanno violentemente impattato contro un palo mentre procedevano in via Cipriani, direzione ospedale. Ancora da accertare le cause che hanno originato il sinistro al momento al vaglio dei carabinieri di Rieti intervenuti sul posto e che hanno effettuato i rilievi metrici e fotografici. L'autovettura, una Citroen, a bordo della quale viaggiavano prima di collidere contro il lampione è uscita fuori dalla carreggiata di pertinenza per poi percorrere un tratto di marciapiede. In quel momento fortunatamente non transitavano pedoni nè ciclisti. Gli operanti dei carabinieri hanno svolto, dopo i soccorsi, i rilievi.

