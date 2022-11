RIETI - Scontro a Rieti tra un'auto e un monopattino, con l'uomo su quest'ultimo mezzo rimasto ferito.

L'incidente è avvenuto a Rieti, alla rotonda Melvin Jones, in fondo a viale Maraini. Sul posto, l'ambulanza del 118 e la polizia municipale. L'uomo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.