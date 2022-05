Rieti, incidente tra auto e scooter: centauro ferito

RIETI - Scooter contro auto in via Palmiro Togliatti in prossimità del comando provinciale della guardia di finanza di Rieti. Ancora da accertare le cause del sinistro di cui si stanno interessando le forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi metrici e fotografici.

Da quanto appreso sarebbe rimasto ferito, in maniera non grave, il centauro alla guida del motociclo a seguito dell'impatto con un'Audi. Il sinistro si è verificato poco dopo le 17.30 causando la congestione della viabilità locale nelle immediate vicinanze dell'incrocio per l'accesso nel quartiere di Piazza Tevere.