RIETI - Incidente nella serata di venerdì. I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti nella serata di venerdì sulla strada provinciale Sp11 nel Comune di Leonessa a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.

I pompieri, arrivati prontamente in posto, hanno da subito messo in sicurezza l'autovettura e contestualmente stabilizzato il ferito consegnandolo ai sanitari del 118, presenti anch'essi, per le cure del caso.