RIETI - Incidente tra due auto nel pomeriggio sulla strada a ridosso di Santa Rufina, frazione di Cittaducale. Per cause da accertare, forse il mancato rispetto di una precedenza, le auto si sono scontrate, una frontalmente e l'altra sulla fiancata.

Sul posto vigili del fuoco e 118. Una persona è rimasta ferita in modo lieve. Ripercussioni sulla circolazione.



Una delle due auto, nell'impatto, è finita sul marciapiede: fortunatamente in quel momento, non passava alcun pedone, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi. Ultimo aggiornamento: 15:44