Rieti, scontro tra auto: due feriti

RIETI - Questa notte, poco dopo le 23, i Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti in località Collemagrone, frazione del Comune di Amatrice, per un incidente stradale tra due autovetture avvenuto lungo la strada statale SS.260 Picente. I cinque occupanti coinvolti nel sinistro, tutti molto giovani di cui due in condizioni ritenute più critiche, sono stati trasportati a bordo di due unità mobili del 118 presso l'ospedale di Rieti. I Vigili del Fuoco, dopo le immediate operazioni di soccorso, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto oltre al personale sanitario anche i Carabinieri del locale Comando stazione di Borbona per i rilievi del caso.