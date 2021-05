RIETI - Rocambolesco incidente in pieno centro a Rieti. Un'auto, che forse procedeva contromano - ma in corso accertamenti - è finita contro il muro in via dei Crispolti, dopo che il conducente ha perso il controllo.

Sul posto, la polizia municipale. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 nei pressi del locale Dudas Epicuroteca - Enoteca. L'auto, dopo l'impatto, è rimasta in bilico, tra muro e strada.

