RIETI - Incidente stradale all'altezza del quartiere di Villa Reatina lungo via Salaria per L"Aquila non lontano dal passaggio a livello.

Un"autovettura si è capovolta mentre stava transitando poco dopo le 21.15. da accertare le cause del sinistro che ha visto il conducente perdere improvvisamente il controllo della guida per poi rovesciarsi. Sul posto vigili del fuoco e personale medico del 118.