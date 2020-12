Perde il controllo dell'auto e finisce in una cunetta

RIETI - Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Criano. Anziano ferito alla testa e trasportato in ospedale. Ancora da accertare la dinamica del sinistro occorso ad un 80enne reatino nella zona della Piana.

L'uomo a bordo della sua Fiat Punto percorreva via Criano quando, improvvisamente, ha perso il controllo della guida finendo prima fuori dalla propria carreggiata di percorrenza e poi capovolgendosi su un fianco all'interno di una cunetta. L'impatto contro l'abitacolo gli ha procurato delle ferite alla testa. Sul posto vigili del fuoco e un equipaggio del 118.

