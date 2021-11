Cade antenna dal tetto e colpisce auto in sosta: paura in via Cintia

RIETI - Un’antenna televisiva precipita dal tetto di un palazzo e colpisce un’auto in sosta lungo via Cintia. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, 12 novembre, e, per fortuna, quando l’apparecchiatura, molto ingombrante e contundente, è piombata a ridosso del marciapiede, lungo la strada non passavano pedoni che, viste le dimensioni dell’oggetto, avrebbero rischiato grosso.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata la proprietaria della macchina regolarmente parcheggiata in uno stallo davanti al cinema Moderno e rimasta danneggiata nell’impatto. Vedendo l’antenna contro la sua auto, ha chiamato la polizia locale che ha eseguito i rilievi, rimosso e transennato l’asta. Successivamente, la via è rimasta temporaneamente bloccata per permette all’autoscala dei vigili del fuoco di intervenire per eseguire gli opportuni accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.