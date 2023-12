Rieti, scontro tra due auto in viale Verani: disagi per il traffico

RIETI - Incidente stradale in viale Cesare Verani a Rieti nel quartiere di Città giardino tra una Jeep e una Suzuki. Un impatto avvenuto all’altezza con via dei Glicini senza gravi conseguenze per gli occupanti e con l’utilitaria danneggiata nella parte anteriore. Da ricostruire la dinamica del sinistro forse causato da un’immissione su viale Verani. Sul posto, la polizia locale.

Il viale è rimasto bloccato per diversi minuti a causa delle due vetture sulla sede stradale.