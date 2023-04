Rieti, incidente tra due auto in viale Maraini

RIETI - Incidente stradale in viale Maraini all'altezza dell'incrocio con via Mattei. Un tamponamento tra due veicoli la probabile causa del sinistro. Nessuna grave conseguenza per i due conducenti coinvolti.

Sul posto, dopo l'arrivo di un equipaggio della Guardia di finanza, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri del comando provinciale di Rieti, il cui personale ha proceduto ai primi accertamenti. Breve e temporaneo rallentamento del traffico veicolare.