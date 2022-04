Rieti, incidente con un'auto che finisce contro un cancello

RIETI - In via Padule autovettura finisce fuori strada contro il cancello di un'abitazione privata. Incidente stradale nella tarda mattinata quando una donna alla guida del proprio mezzo in transito lungo via Padule ha perso improvvisamente il controllo della guida per poi finire contro l'inferriata di in cancello per l'accesso ad una privata abitazione danneggiandolo. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per l'occupante del veicolo. Traffico temporaneamente bloccato e poi a rilento per consentire l'intervento degli operatori intervenuti (118, pompieri).