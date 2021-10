Rieti, incidente con un mezzo di servizio della Asl che si ribalta

Giovedì 28 Ottobre 2021, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 20:13

RIETI - I due veicoli che si toccano e il mezzo di servizio dell'Asl di Rieti si ribalta sulla carreggiata. Ferite le due persone a bordo soccorse in ambulanza e trasportate all'ospedale de Lellis per cure ed accertamenti anche se non avrebbero riportato gravi conseguenze a seguito dell'impatto.

L'incidente si è verificato nella mattinata odierna lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana nel territorio del Comune di Petrella Salto in prossimità dell'abitato del piccolo centro di Oiano. Tutta da chiarire la dinamica del sinistro sulla quale hanno effettuato rilievi ed accertamenti i carabinieri del comando stazione di Pescorocchiano unitamenti ai colleghi di un 'altra pattuglia giunta in supporto. I due mezzi - da quanto appreso - procedevano nella stessa direzione di marcia.

L'incidente ha condizionato per alcune ore la viabilità dell'arteria regionale essendo stato disposto per motivi di sicurezza il senso unico alternato di marcia per la viabilità in transito.