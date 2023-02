Rieti, ha un incidente e poi aggredisce gli agenti: arrestato

RIETI - Incidente stradale nella notte in via Oreste di Fazio. Il conducente, in stato di alterazione probabilmente causata dall'assunzione di alcol, dà in escandescenze aggredendo i poliziotti. Nottata movimentata per gli operanti della Squadra volante e della polizia stradale intervenuti a seguito di un sinistro stradale autonomo con un'autovettura - nella quale viaggiava una coppia - uscita dalla sede stradale all'altezza del Palasojourner.

Una volta sul posto gli agenti, nel verificare la situazione ed effettuare gli accertamenti di rito, sono stati aggrediti dall'uomo in forte stato di agitazione. Una volta fermato a fatica è stato poi arrestato.