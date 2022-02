Obbligo di soggiorno violato e incidente stradale: finisce in ospedale e viene arrestato

RIETI - I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Poggio Mirteto hanno tratto in arresto in flagranza un 35enne dell’amatriciano, già noto alle forze dell’ordine, per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

I militari, alle 2:30 della notte, sono intervenuti per un sinistro stradale sulla Salaria, nel territorio di Fara in Sabina, dove hanno soccorso un uomo che, alla guida della propria auto, era finito fuori strada, rimanendo incastrato nella macchina. Dopo l’immediato intervento dei vigili del fuoco e del 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rieti, dove gli è stata rilevata la presenza di ferite e contusioni guaribili in otto giorni.

I primi accertamenti hanno consentito di acclarare come l’uomo fosse sotto sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune dell’amatriciano dove risiede e dove ha l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione in arco notturno. Inoltre l’uomo era alla guida dell’auto con la patente revocata, pertanto l’autoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Dopo il fotosegnalamento l’uomo è stato ricondotto al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari e denunciato in stato di arresto alla procura della repubblica di Rieti.