Amatrice, auto fuori strada finisce tra la vegetazione: quasi illesi gli occupanti

RIETI - Incidente stradale nella serata di giovedì ad Amatrice. Un'auto ha sfondato il parapetto in cemento a bordo strada, precipitando nel vuoto per circa 10 metri. Miracolosamente illesi i tre occupanti che si trovavano all'interno del veicolo e che hanno riportato solo lievi lesioni ed escoriazioni. Il sinistro, causato forse dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta poche ore prima. In un tratto curvilineo nelle vicinanze della zona Rossa di Amatrice il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo contro il cordolo cementizio. Sotto una ripida scarpata all'interno della quale è piombato il veicolo finendo poi tra la vegetazione dopo un salto di oltre 10 metri che poteva avere conseguenze ben piu gravi per i tre occupanti. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.