RIETI - Spettacolare incidente poco dopo le 11 sulla via Tancia all'altezza dello svincolo per la Rieti-Terni. Ferito ma non seriamente un ex agente reatino del Sisde, Maurizio Broccoletti, che nel ribaltamento della sua Nissan ha riportato una ferita alla testa medicata sul posto dal 118. Illesa invece la conducente dell'altra auto una Panda.



Secondo i primi rilievi la Nissan diretta verso Rieti si è scontrata quasi frontalmente con la panda che uscendo dalla superstrada stava immergendosi sulla Tancia. Dopo l'urto l'auto dell'ex agente si è ribaltata più volte abbattendo alcuni segnali stradale e finendo fuori strada. Carabinieri e polizia hanno regolato il traffico mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due mezzi



