RIETI - Una squadra di operatori antincendio è intervenuta nella serata di ieri per lo spegnimento di un'autovettura, un'Espace, con alimentazione a gas Gpl lungo la Strada provinciale Turanense nei pressi del bivio per Oliveto Sabino.



Da accertare le cause che hanno provocato l'incendio. Il conducente accortosi della fuoriuscita di piccole fiamme si è fermato a bordo strada e allontanato per poi allertare i soccorsi. In poco tempo il principio d'incendio si è presto propagato divorando l'automezzo nel giro di pochi miniti.



I pompieri una volta sul posto hanno provveduto ad estinguere le fiamme e alla messa in sicurezza dell'area per via dei potenziali rischi dovuti alla tipologia di alimentazione del veicolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA