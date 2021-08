Fiamme vicino al cimitero, paura in Sabina: vigili del fuoco al lavoro per arginare il rogo

Lunedì 23 Agosto 2021, 12:13

RIETI - Risveglio all'alba tra fumo e fiamme per molti residenti di Toffia, in Sabina. Un vasto incendio in un tratto vallivo in prossimità del cimitero comunale Col di Melo ha messo in apprensione numerosi abitanti che, in alcuni casi, si sono ritrovati questa mattina con le fiamme non lontane dalle proprie abitazioni. Secondo quanto appreso l'incendio sarebbe divampato nel cuore della notte in una zona con vegetazione e boscaglia. Fiamme visibili anche da lontano che hanno messo in apprensione i residenti. Squadre di vigili del fuoco con piu mezzi antincendio sono al lavoro per contenere il rogo ed evitare il propagarsi ulteriore della superficie interessata.