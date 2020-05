RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi pomeriggio dalle ore 14.15 per un incendio di bosco nel Comune di Montenero nella località di Pago. Appena giunti in posto con un Pick Up e una Autobotte, i Pompieri sabini si sono messi subito all'opera supportati nel corso del pomeriggio da tre squadre di volontari di Protezione Civile. Spente le fiamme nella parte più accessibile, a causa della morfologia del territorio, si è dovuto ad un certo punto fare uso anche dei mezzi aerei. Con la bonifica delle zone ormai spente, l'intervento dei Vigili del Fuoco terminava alle ore 20.30 dopo gli ultimi lanci dei due Canadair e dell'Elicottero Regionale di Protezione Civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA