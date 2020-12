RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale stanno intervenendo in questi momenti nel Comune di Cantalice a causa di un incendio in una rimessa agricola contenente paglia e attrezzature da lavoro. Sul posto sta operando la prima partenza con l'ausilio di due autobotti per procedere allo spegnimento e alla messa in sicurezza della zona interessata dalle fiamme.

