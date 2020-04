RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina nel Comune di Frasso Sabino a causa di un principio di incendio di una bombola all'interno della taverna di una villetta. Giunti in posto, i Pompieri hanno dovuto chiudere il volantino per bloccare la perdita di gas e quindi hanno portato la bombola all'aperto in zona protetta per poi raffreddarla; contestualmente i soccorritori hanno aperto tutte le finestre dell'abitazione per arieggiare i locali e mettere in sicurezza l'intera struttura. © RIPRODUZIONE RISERVATA