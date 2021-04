Vasto incendio a ridosso della centrale idroelettrica di Cotilia: intervento dei vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco della sede centrale di Rieti, insieme alle squadre di Posta e al presidio giornaliero di stanza ad Amatrice, stanno intervenendo nel Comune di Cittaducale, a ridosso della Centrale idroelettrica di Cotilia, per un vasto incendio di sterpaglie e alcuni canneti. L'intervento è tuttora in corso e vedrà impegnati i Pompieri sino alla messa in sicurezza dell'intera area interessata dalle fiamme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA