RIETI - Autocarro con legna in fiamme nel territorio del Comune di Longone Sabino. Intervento dei vigili del fuoco nella scorsa nottata per contenere ed estinguere le fiamme propagatesi in un automezzo in sosta lungo la strada.



Da accertare le cause che nella notte hanno innescato l’incendio del camion da trasporto carico di legname. Sulla vicenda indagano i carabinieri del locale comando stazione.



L’allarme è stato lanciato da un residente della zona e subito sul luogo sono giunti i pompieri reatini con più mezzi antincendio riuscendo a completare in tempi brevi le operazioni antincendio, bonifica e messa in sicurezza dell'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA