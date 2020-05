© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Paura e una persona rimasta intossicata nella serata di ieri nel piccolo centro della frazione di Castel San Benedetto nel Comune di Rieti per l’incendio di un vano abitativo. Ancora da accertare le cause che hanno portato all’innesco e successivamente al principio di incendio che ha causato un’abbondante produzione di fumo senza fortunatamente causare gravi danni all’interno dell’immobile. Quando i proprietari si sono accorti del pericolo imminente non potendo più fare nulla hanno allertato la sala operativa 115 dei vigili del fuoco di Rieti.I pompieri – giunti immediatamente sul posto con mezzi antincendio – si sono introdotti all’interno dell’abitazione utilizzando bombole e autorespiratori per poi passare subito a contenere e circoscrivere il propagarsi del focolaio. Sul posto anche un’unità mobile del 118 alle cui cure è stata affidata una persona rimasta lievemente intossicata ma vigile.