RIETI - Il fumo che in un primo momento aveva fatto pensare ad un incendio domestico all'interno di un appartamento, poi la scoperta delle fiamme divampate all'interno di un garage. Notte di paura in viale Fassini a Rieti, all'altezza dell'incrocio con via Chiesa Nuova. Sul posto - poco dopo le 23 di ieri, 23 marzo - gli agenti della Squadra volante della Questura di Rieti e i vigili del fuoco con diversi mezzi antincendio. Quando i pompieri sono intervenuti hanno individuato il fumo provenire da un privato garage condominiale con una vettura all'interno e del mobilio da dove si sarebbero poi originate le fiamme. L'immediato intervento della squadra antincendio, con l'utilizzo di maschere e autoprotettori, ha evitato conseguenze più gravi e ulteriori danni all’interno dell'immobile. Ancora da accertare la causa all'origine dell'innesco. © RIPRODUZIONE RISERVATA