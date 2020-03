RIETI - Sono ancora in corso da questa mattina, 19 marzo, le operazioni antincendio in un'area boscata nel territorio del Comune di Pozzaglia Sabina. Le fiamme hanno interessato una zona piuttosto estesa in località Pietraforte e in questi momenti si starebbe valutando la possibilità dell'intervento di un elicottero per poter estinguere definitivamente le fiamme che continuano a propagarsi radenti nel sottobosco con un fronte di fiamma abbastanza esteso.



Sul posto nella mattina è intervenuta una squadra di terra dei vigili del fuoco con più mezzi antincendio il cui tempestivo intervento ha comunque permesso di contenere ed estinguere le fiamme evitando un'ulteriore propagazione delle stesse in un'area impervia e non facilmente raggiungibile.