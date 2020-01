Rieti, canna fumaria a fuoco, paura in abitazione

RIETI - Momenti di apprensione nella notte all'interno di una privata abitazione ad Antrodoco a causa del principio di incendio di una canna fumaria.



E' stato necessario l'intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta per evitare ulteriori conseguenze tra le mura di un appartamento per il surriscaldamento della condotta per il convogliamento dei fumi dovuta ad una anomala combustione interna che ha causato anche emissione di fumi.



L'allarme è scattato poco dopo le 22.30 e i pompieri hanno proceduto mettendo in sicurezza l'area e i piani superiori per poi raffreddare a scopo precauzionale anche una porzione di tetto e la canna fumaria. Non si sono fortunatamente registrati danni a cose o persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA