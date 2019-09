© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le fiamme non molto tempo dopo la chiusura del locale. Nella notte un incendio ha distrutto il bar "La siesta" a Santa Susanna di Rivodutri. Fiamme che hanno avvolto in poco tempo la struttura in legno divorandola nel giro di pochi minuti. L'allarme nella sala operativa dei vigili del fuoco di Rieti è scattato poco prima delle tre del mattino e una volta sul posto con mezzi antincendio i pompieri hanno domato il rogo anche se il locale è andato praticamente distrutto.Sul posto anche i carabinieri del locale comando stazione che stanno acquisendo elementi utili - sulla scorta del sopralluogo dei vigili del fuoco - per accertare le cause dell'incendio senza l'esclusione di nessuna ipotesi da quella di un innesco accidentale dovuto ad un corto circuito fino all'atto volontario di matrice dolosa. Il bar nella scorsa serata era aperto al pubblico e la chiusura è avvenuta poco dopo mezzanotte e mezzo.