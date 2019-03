RIETI - Intervento dei pompieri questa mattina in via Torrente, nella zona della Piana reatina, a causa del principio di incendio del sottotetto di un'abitazione privata. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti che, grazie al tempestivo intervento antincendio, ha permesso di evitare ulteriori conseguenze o danni ad una porzione di sottotetto in legno interessata dalla combustione di un casale. Un principio d'incendio probabilmente causato dal surriscaldamento della canna fumaria che poi ha finito con il coinvolgere la gravati da in legno. © RIPRODUZIONE RISERVATA