RIETI - Ancora la combustione di sterpaglie ha causato un ampio fronte di incendio in serata a Rieti in via Donatori di Sangue, mentre solo in tarda nottata si sono concluse le operazioni di spegnimento del fienile andato in fiamme lungo la via Ternana a partire dal pomeriggio di ieri. Il vento non ha facilitato le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco anche se, con la giornata odierna chiusa l'emergenza vento, si conclude ufficialmente una microcalamità che ha tenuto sotto scacco il Reatino e l'intero territorio provinciale per oltre 48 ore.In via Donatori di Sangue il vento ha alimentato un incendio di sterpaglie in un campo creando un ampio fronte di fiamma. In via Ternana nottata impegnativa per i vigili del fuoco che, dopo lo spegnimento del fienile adibito anche a rimessa agricola (un trattore andato in fiamme), hanno effettuato le operazioni di bonifica dell'area e messa in sicurezza per evitare che il vento potesse far tornare ad ardere le braci e il fieno.Si ritorna dunque ad una situazione di normalità anche se per la giornata di oggi ci saranno ancora interventi e sopralluoghi rimasti in coda e ancora da smaltire in attesa di un rientro da un'emergenza che ha causato danni e criticità in tutto il territorio.