Rieti, auto in fiamme nella notte

RIETI - La scorsa notte in via Borbona nel quartiere di Quattro Strade a Rieti un'autovettura parcheggiata all'interno di una proprietà privata di pertinenza di un'abitazione è andata in fiamme. A lanciare l 'allarme alcuni avventori del vicino bar che hanno notato le fiamme e avvertito la sala operativa dei vigili del fuoco di Rieti. L'autoveicolo è stato completamente carbonizzato nell'intera parte anteriore. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e proceduto alla messa in sicurezza del mezzo evitando che il fuoco potesse compromettere l'abitazione adiacente. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Rieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA