RIETI - Principio d'incendio in una soffitta a Campoloniano. Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri in un'abitazione monofamiliare in via Pollastrini. L'immediato intervento di una squadra antincendio del comando provinciale dei vigili del fuoco di Rieti ha evitato il propagarsi delle fiamme limitando i danni.All'origine delle fiamme verosimilmente un surriscaldamento della canna fumaria del camino passante per la soffitta che ha innescato la lenta combustione di materiale ligneo e cartaceo riposto nelle immediate vicinanze del passaggio della canna fumaria. A dare l'allarme i proprietari dell'immobile quando si sono accorti del fumo che stava invadendo le stanze e l'inizio del propagarsi delle fiamme sempre però riuscire ad intervenire in maniera risolutiva anche a causa della scarsa visibilità.I vigili del fuoco una volta individuata il luogo del principio d'incendio hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area limitando i danni.