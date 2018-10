Rieti, paura per una roulotte in fiamme

RIETI - Momenti di apprensione nella serata di ieri a Rivodutri per una roulotte andata in fiamme. Ancora da accertare le cause che ieri hanno mandato in fumo una casetta mobile di proprietà di una famiglia residente nella frazione Villaggio Santa Maria. L'intervento tempestivo dei mezzi antincendio dei vigili del fuoco partiti dal comando provinciale di Rieti ha permesso di domare le fiamme, mettere in sicurezza la roulotte ed effettuare le operazioni di bonifica, scongiurando il pericolo di un'ulteriore propagazione dell'incendio che avrebbe potuto provocare grossi rischi data la vicinanza con alcune abitazioni. Sul posto anche i carabinieri del locale comando stazione. Nessuna conseguenza per i membri della famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA